Flowserve wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der amerikanische Industriekonzern Flowserve Corp. (ISIN: US34354P1057, NYSE: FLS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 19 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Flowserve zahlt damit auf das gesamte Jahr gerechnet 0,76 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 53,01 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,43 Prozent (Stand: 29. August 2018).

Die nächste Auszahlung erfolgt am 5. Oktober 2018 (Record day: 21. September 2018). Flowserve mit Sitz in Irving in Texas ist ein Hersteller von Pumpen, Dichtungen und Ventilen und bietet Dienstleistungen in den Branchen Wasser, Energie, Öl oder auch Gas und Chemie an. In Deutschland ist das Unternehmen in Essen vertreten. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 lag der Umsatz bei 973,13 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 877,06 Mio. US-Dollar), wie am 8. August 2018 gemeldet wurde. Der Nettogewinn betrug 13,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 41,9 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2018 mit 25,82 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 6,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. August 2018).

