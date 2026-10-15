Coca-Cola-Aktie vor Allzeithoch: Warum Zins- und KI-Sorgen Anleger zum Getränkehersteller treiben

Flucht in Defensive

15.10.26 12:01 Uhr

Während KI-Werte unter Zinssorgen und Renditezweifeln einknicken, steuert eine 140 Jahre alte Brausemarke auf einen neuen Rekord zu.

• Analysten, darunter Citigroup, sehen weiteres Aufwärtspotenzial, doch die Bewertung ist hoch, und der Erfolg hängt vom Erhalt des operativen Tempos ab, mit wichtigen Zahlen am 27. Oktober.

• Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn steigern, wobei Nordamerika besonders zum Erfolg beitrug, während Asien und Europa Rückschläge verzeichneten.

Coca-Cola-Aktie steuert auf neues Rekordhoch zu

Zinssorgen und KI-Zweifel treiben Anleger in defensive Konsumwerte

Citigroup hebt Kursziel vor Quartalszahlen am 27. Oktober an

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Die Flucht in defensive Werte schiebt die Aktie von Coca-Cola an ein neues Rekordhoch heran. Im vorbörslichen US-Handel steigt der Anteilsschein zeitweise um 1,02 Prozent auf 92,71 US-Dollar und notiert damit oberhalb der bisherigen Bestmarke von 92,49 US-Dollar vom 24. August. Hält das Plus bis zum Handelsschluss, wäre es der sechste Gewinntag in Folge, nachdem das Papier in den fünf Sitzungen zuvor bereits rund 4,5 Prozent zugelegt hat.

Zinssorgen und KI-Zweifel treiben die Umschichtung

Wie stark sich die Gewichte am Markt verschieben, zeigte der gestrige Handelstag. Der S&P 500 und der NASDAQ Composite gerieten deutlich unter Druck, nachdem überraschend hohe US-Inflationsdaten für September die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank befeuert hatten. Besonders hart traf es die Profiteure des KI-Ausbaus, deren kapitalintensives Geschäft auf bezahlbare Finanzierung angewiesen ist: Rechenzentrumsbetreiber und Serverhersteller verloren teils zweistellig. Gleichzeitig zogen Basiskonsumgüter und Gesundheitswerte an und begrenzten so die Verluste im Dow Jones, zu dessen Mitgliedern auch der Getränkekonzern zählt.

Langfristige Zinsen von über fünf Prozent, die sich in Richtung sechs Prozent bewegten, seien ein Problem für den Kreditnehmer am Rand des Marktes, sagte Ross Mayfield, Anlagestratege bei Baird, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Hinzu kommt eine grundsätzlichere Frage, die Reuters am Donnerstag als inzwischen größte Sorge der Investoren beschreibt: ob sich die gewaltigen KI-Investitionen schnell genug auszahlen. Genau an dieser Stelle spielt Coca-Cola seine Stärken aus. Der Absatz von Limonaden und Wasser hat mit dem KI-Boom nichts am Hut. Zudem hob der Konzern seine attraktive Dividende im Februar zum 64. Mal in Folge an, auf 0,53 US-Dollar je Quartal nach zuvor 0,51 US-Dollar.

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Trotz Abstrichen in Asien: Coca-Cola liefert auch operativ

Ganz ohne eigenen Antrieb ist der Lauf allerdings nicht. Im zweiten Quartal 2026, das am 3. Juli endete, steigerte das Unternehmen den Umsatz um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden US-Dollar, organisch lag das Plus bei 6 Prozent. Der Absatz wuchs um 5 Prozent, der vergleichbare Gewinn je Aktie kletterte um 11 Prozent auf 0,97 US-Dollar. Das Management hob daraufhin die Jahresziele an und peilt beim vergleichbaren Gewinn je Aktie nun ein Wachstum von 9 bis 10 Prozent an, nach zuvor 8 bis 9 Prozent.

Ein genauer Blick in den Bericht relativiert das Bild jedoch. Zwei Prozentpunkte des Gewinnzuwachses gingen auf Rückenwind von der Währungsseite zurück. In Asien und dem Pazifikraum sank der Beitrag aus Preisen und Produktmix um 9 Prozent, in Indien büßte der Konzern wertmäßig Marktanteile ein, und in Europa, dem Nahen Osten und Afrika fiel das vergleichbare, währungsbereinigte Betriebsergebnis um 5 Prozent. Getragen wurde das Quartal vor allem von Nordamerika, wo dieselbe Kennzahl um 12 Prozent zulegte.

Was Analysten der Coca-Cola-Aktie noch zutrauen

Rückendeckung kommt zudem von Analystenseite. Die US-Bank Citigroup hob das Kursziel am Mittwoch im Zuge ihrer Vorschau auf die Zahlen der Getränkehersteller und Konsumgüterkonzerne von 100 auf 102 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Gemessen am vorbörslichen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von knapp zehn Prozent. Für die Branche insgesamt rechnet Citigroup angesichts hoher Benzinpreise allerdings mit einem weiteren schwierigen Quartal.

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Der breitere Konsens fällt verhaltener aus, auch wenn die Kaufempfehlungen klar überwiegen. Im Mittel sehen 18 Analysten das Kursziel bei 96,76 US-Dollar, die Spanne reicht von 86 bis 104 US-Dollar. Für das dritte Quartal erwarten die Experten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,88 US-Dollar nach 0,86 US-Dollar im Vorjahreszeitraum, beim Umsatz rund 12,9 Milliarden US-Dollar nach knapp 12,6 Milliarden US-Dollar.

Rekordhoch mit dünnerem Polster

Die jüngste Gewinnserie der Coca-Cola-Aktie speist sich weniger aus neuen Unternehmensnachrichten als aus der Marktlage. Der Getränkeriese profitiert davon, dass Anleger Sicherheit suchen, solange Inflation und KI-Finanzierung die Wachstumswerte belasten. Kehrt die Risikofreude zurück, fehlt dieser Rückenwind. Ob ein Einstieg auf Rekordniveau sinnvoll ist, hängt damit weniger von der Schutzfunktion der Aktie ab als davon, ob der Konzern das operative Tempo des ersten Halbjahres halten kann.

Der nächste belastbare Datenpunkt folgt am 27. Oktober, wenn Coca-Cola vor dem US-Börsenstart die Zahlen zum dritten Quartal vorlegt. Dann zeigt sich, ob die Warnung der Citigroup vor einem schwierigen Branchenquartal auch den Brausekonzern trifft oder ob die neue Rekordmarke operativ unterfüttert ist.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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