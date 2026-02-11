Flüge am Airport Hamburg wegen Streiks gestrichen

HAMBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des Streiks beim Lufthansa-Personal (Lufthansa) sind am Hamburger Flughafen Flüge der Gesellschaft von und nach Frankfurt und München gestrichen worden. Wie auf den Internetseiten des Airports zu sehen ist, sind sowohl die Abflüge als auch Ankünfte zu den beiden Flughäfen abgesagt worden. Von Hamburg aus hatte Lufthansa ursprünglich je 12 Ankünfte und Abflüge nach Frankfurt sowie je zehn Ankünfte und Abflüge nach München geplant.

Wer­bung Wer­bung

Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen./gyd/DP/zb