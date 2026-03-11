Fraport-Aktie gibt dennoch ab: Im Februar stabile Passagierzahlen trotz Streik
Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Februar am Flughafen Frankfurt ein stabiles Passagieraufkommen von 3,9 Millionen Fluggästen verzeichnet.
Werte in diesem Artikel
Streik- und wetterbedingte Flug-Annullierungen hätten die Passagierzahlen im Berichtsmonat negativ beeinflusst, erklärte Fraport. Davon seien in Summe etwa 70.000 Fluggäste betroffen gewesen. Konzernweit legte das Fluggastaufkommen um 3,1 Prozent auf 8,7 Millionen Reisende zu.
Das Cargo-Volumen stieg im Februar um 4,8 Prozent auf 159.362 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 2,9 Prozent auf 29.320 Starts und Landungen zurück. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 1,9 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 entspricht.
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verliert die Fraport-Aktie zeitweise 1,21 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss und notiert bei 73,40 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fraport News
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com