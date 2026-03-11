DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.146 -1,2%Euro1,1552 ±-0,0%Öl97,52 +4,2%Gold5.167 +0,1%
Flug-Annullierungen

Fraport-Aktie gibt dennoch ab: Im Februar stabile Passagierzahlen trotz Streik

12.03.26 08:03 Uhr
Fraport-Aktie gibt ab: Streiks und Wetter lasteten im Februar auf Passagierzahlen | finanzen.net

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Februar am Flughafen Frankfurt ein stabiles Passagieraufkommen von 3,9 Millionen Fluggästen verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
73,85 EUR -0,80 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Streik- und wetterbedingte Flug-Annullierungen hätten die Passagierzahlen im Berichtsmonat negativ beeinflusst, erklärte Fraport. Davon seien in Summe etwa 70.000 Fluggäste betroffen gewesen. Konzernweit legte das Fluggastaufkommen um 3,1 Prozent auf 8,7 Millionen Reisende zu.

Das Cargo-Volumen stieg im Februar um 4,8 Prozent auf 159.362 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 2,9 Prozent auf 29.320 Starts und Landungen zurück. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 1,9 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 entspricht.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verliert die Fraport-Aktie zeitweise 1,21 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss und notiert bei 73,40 Euro.

DOW JONES

