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Flug-Branche

Barclays-Analyse: Diese europäischen Airline-Aktien haben jetzt das größte Potenzial

20.04.26 03:21 Uhr
Barclays sieht Potenzial bei diesen europäischen Airline-Aktien - trotz hoher Treibstoffkosten | finanzen.net

Steigende Treibstoffkosten setzten die Airline-Branche unter Druck - gleichzeitig sehen Analysten von Barclays gerade darin neue Chance für ausgewählte Fluggesellschaften.

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• Barclays sieht Chancen trotz hoher Treibstoffkosten
• Die Analysten erwarten Druck auf schwächere Airlines durch Kostenbelastung
• Laut der Analysten-Einschätzung gelten International Consolidated Airlines Group und Ryanair Holdings als mögliche Gewinner der Branche

Barclays sieht IAG gut positioniert im aktuellen Marktumfeld

Wie Investing unter Berufung auf eine Analyse von Barclays berichtet, ist die erste europäische Airline-Aktie, die die Analysten hervorheben, die International Consolidated Airlines Group (IAG). So zog sich der Luftfahrtkonzern aus dem Bieterprozess im Ringen um die portugiesische Fluggesellschaft TAP zurück - ein Schritt, der den disziplinierten Umgang des Unternehmens mit seinem Kapitaleinsatz unterstreicht, heißt es.

Außerdem bleibt die Airline-Gruppe in ihren Kernmärkten im Nord- und Südatlantik gut positioniert. Laut den Barclays-Analysten verfolgt IAG mit ihrer soliden Bilanz einen vorsichtigen Kurs, hält die Verschuldung im Blick und schafft so Spielraum für künftige Investitionen, heißt es weiter. Zugleich befindet sich der Konzern in einer guten Ausgangslage, um bei anhaltend hohen Treibstoffpreisen gezielt Vermögenswerte oder angeschlagene Wettbewerber zu übernehmen. Als größtes mittelfristiges Risiko gelten demnach jedoch Pläne zum Ausbau der Flughafenkapazitäten im Vereinigten Königreich.

So bewegt sich die IAG-Aktie

Die IAG-Aktie erhält auf TipRanks überwiegend positive Bewertungen: Von neun Einschätzungen empfehlen acht den Kauf, während nur eine zum Verkauf rät. Auch die Kursziele der Analysten deuten auf weiteres Potenzial hin: In den vergangenen drei Monaten wurde im Schnitt ein Zwölfmonatsziel von 5,18 Euro genannt, wobei die Prognosen zwischen 4,08 und 6,09 Euro liegen. Gegenüber dem aktuellen Kurs würde ein mögliches Kursziel von 5,18 einem Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent entsprechen.

Ryanair: Chancen durch Marktturbulenzen

Investing zufolge erwartet Barclays, dass anhaltend hohe Treibstoffpreise den Druck auf die Luftfahrtbranche weiter verschärfen und weltweit zu Insolvenzen führen könnten. Davon könnte Ryanair profitieren, indem der Konzern Vermögenswerte zu günstigeren Bewertungen übernimmt. Zugleich heißt es, dass das schwierige Marktumfeld Ryanair in die Hände spielen dürfte, etwa im Widerstand gegen Luftverkehrssteuern und Teile der Nachhaltigkeitsagenda. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch: Für das Geschäftsjahr 2028 hat Ryanair bislang keine Treibstoffabsicherung vorgenommen, heißt es weiter.

So bewegt sich die Ryanair-Aktie

Die Aktie der Ryanair Holdings wird auf TipRanks von drei Analysten bewertet, wobei zwei zum Kauf raten und eine Empfehlung auf "Halten" lautet. Die Kursziele fallen einheitlich aus: Alle drei in den vergangenen drei Monaten abgegebenen Schätzungen sehen den Wert auf Sicht von zwölf Monaten bei 80 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 61,35 US-Dollar ergibt sich damit ein potenzielles Aufwärtspotenzial von rund 30,4 Prozent (Schlusskurs: 16. April 2026).

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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