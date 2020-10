Flug mit 101 Flüchtlingen aus Griechenland

BERLIN (dpa-AFX) - 26 Flüchtlingsfamilien aus Griechenland werden an diesem Freitag auf dem Flughafen Hannover erwartet. Wie am Donnerstag aus dem Bundesinnenministerium verlautete, handelt es sich bei den 40 Erwachsenen und 61 Kindern um das erste Kontingent von insgesamt 1553 Migranten, deren Aufnahme die Bundesregierung bereits vor einem Monat beschlossen hatte. Es sind ausschließlich Flüchtlinge, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hat über den bevorstehenden Flug berichtet.

Darüber hinaus hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im September zugesagt, Deutschland werde bis zu 150 unbegleitete Minderjährige aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufnehmen. Ein erster Flug mit 51 Kindern und Jugendlichen war bereits vor zwei Wochen in Hannover gelandet. Mit dabei waren damals auch 17 kranke Kinder mit ihren Familien.

Nach RND-Informationen werden auch wieder Mitarbeiter des Nürnberger Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nach Griechenland entsandt, um dort bei der Bearbeitung von Asylanträgen zu helfen. Ende vergangenen Jahres war die Entsendung ausländischer Beamter auf Betreiben der griechischen Regierung eingestellt worden. Derzeit sollen sich aber bereits wieder zwei BAMF-Mitarbeiter auf den griechischen Inseln befinden./ax/hrz/DP/men