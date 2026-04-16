DAX24.154 +0,4%Est505.933 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5600 +0,9%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.472 -0,4%Euro1,1785 ±0,0%Öl98,12 -0,1%Gold4.805 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Wall Street letztlich höher -- Netflix-Zahlen überzeugen -- AIXTRON, Him & Hers, Daikin, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
Top News
Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf
Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik

17.04.26 06:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,61 EUR -0,23 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa sorgt am Freitag weiterhin für Ausfälle an nordrhein-westfälischen Flughäfen. Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 14 Abflüge und Ankünfte annulliert - neun Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt. In Köln/Bonn fallen unterdessen den Angaben auf der Flughafen-Webseite zufolge jeweils vier Flüge von und nach München aus. Für die Lufthansa ist es im laufenden Tarifkonflikt der mittlerweile fünfte Streiktag in Folge: An vier Tagen davon waren die Pilotinnen und Piloten zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Bundesweit fallen seitdem zahlreiche Flüge aus./bct/DP/zb

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
15.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen