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Flugausfälle in Italien wegen Streiks zum Wochenstart

10.05.26 15:31 Uhr
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ROM (dpa-AFX) - In Italien kommt es am Montag zu Störungen im Flugverkehr. Grund ist ein Streik bei der italienischen Flugsicherung und der Fluglinie easyJet, wie aus einer Übersicht des Verkehrsministeriums des Landes hervorgeht. Die Streiks sind für die Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr angekündigt. Hinzu kommen noch auf einige Stunden begrenzte Aktionen an verschiedenen italienischen Flughäfen.

Bei der italienischen Fluggesellschaft Ita fallen nach eigenen Angaben am Montag etwa 38 Prozent der Flüge aus, darunter auch ins Ausland. In Deutschland wird mit Stand Sonntagnachmittag die Verbindung Frankfurt-Rom betroffen sein. Passagiere werden aufgerufen, sich auf der Website des Unternehmens zum Status ihres Flugs zu informieren./hrz/DP/men

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