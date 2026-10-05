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Flugbetrieb an Stuttgarter Flughafen kurzzeitig ausgesetzt

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen eines Polizeieinsatzes ist der Flugverkehr am Stuttgarter Flughafen vorübergehend eingestellt worden. Die Terminals seien am frühen Abend zwischenzeitlich geräumt worden, zudem wurden An- und Abflüge ausgesetzt, teilten die Bundespolizei und der Stuttgarter Flughafen mit.

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Inzwischen sei die Maßnahme aber beendet. Nach Absuche des betroffenen Bereiches habe eine Gefahrenlage ausgeschlossen werden können, so die Bundespolizei. Der Flugverkehr werde schrittweise wieder aufgenommen und die Passagierkontrollen wieder geöffnet.

Wegen der Räumung des Sicherheitsbereiches müssten sich alle Passagiere erneut einer Luftsicherheitskontrolle unterziehen. Bis sich die Situation wieder normalisiert, könne es daher einige Stunden dauern, so ein Sprecher der Bundespolizei./mxx/DP/nas

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