Flugbetrieb im Iran wird wieder aufgenommen

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den israelischen Angriffen im Iran wird der zivile Luftverkehr wieder aufgenommen. Laut der Luftfahrtbehörde sollen Fluggesellschaften ab 9.00 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MESZ) in den Normalbetrieb zurückkehren dürfen. Passagieren werde jedoch empfohlen, in Kontakt mit ihren Airlines zu treten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Bereits seit Tagen war mit dem israelischen Angriff gerechnet worden, der in der Nacht auf Militäreinrichtungen zielte. Am 1. Oktober hatten die Luftstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden rund 200 ballistische Raketen auf Israel gefeuert. Ob der Iran nun wiederum auf Israels Gegenschlag reagiert, ist unklar./arb/DP/zb