Flughäfen erwarten zwei Millionen mehr Passagiere zur Fußball-EM

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Fußball-Europameisterschaft erwarten die deutschen Flughäfen rund zwei Millionen zusätzliche Passagiere. Mehr als 500 Zusatzflüge seien an den Flughäfen eingeplant, berichtete der Branchenverband ADV am Mittwoch in Berlin. Das Turnier startet am 14. Juni und wird an zehn Spielorten in Deutschland ausgetragen. 21 von 24 teilnehmenden Teams werden dem Verband zufolge mit dem Flugzeug anreisen. Den Auftakt mache das Team von Albanien, das am 8. Juni in Dortmund erwartet wird./ceb/DP/jha