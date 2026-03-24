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Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden mit weniger neuen Flugzielen

26.03.26 13:01 Uhr
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Lufthansa AG
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LEIPZIG/HALLE/DRESDEN (dpa-AFX) - An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden fällt der Sommerflugplan 2026 vergleichsweise schmal aus. Neue Ziele sind rar, das Angebot konzentriert sich vor allem auf bestehende Urlaubsverbindungen. Der Flugplan tritt an diesem Sonntag (29. März) in Kraft, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte.

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Kaum neue Ziele in Leipzig/Halle

Ab Leipzig/Halle steht mit Bodrum lediglich ein neues Ziel im Plan. Die türkische Küstenstadt wird ab Ende Juni einmal wöchentlich angeflogen. Ansonsten bleibt es bei Verbindungen in klassische Ferienregionen rund ums Mittelmeer sowie nach Nordafrika. Zu den am häufigsten bedienten Zielen zählen Antalya (Türkei), Mallorca (Spanien), Heraklion (Griechenland) und Hurghada (Ägypten).

Dresden setzt weiter auf Tourismus

Auch am Flughafen Dresden sind neue Verbindungen rar. Neu ist eine Verbindung nach Bozen in Südtirol, die zweimal pro Woche angeboten wird. Gleichzeitig wird das Angebot auf der Strecke nach Mallorca ausgebaut. Insgesamt setzt der Flughafen weiterhin vor allem auf touristische Ziele in Europa und angrenzenden Regionen.

Beide Flughäfen bleiben zudem über einzelne Verbindungen an internationale Drehkreuze angebunden. Dazu zählen unter anderem Frankfurt, Istanbul, Wien und Zürich, über die Reisende weitere Ziele weltweit erreichen können.

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Mehrere frühere Ziele entfallen

Im Vergleich zum Vorjahr, als mehrere neue Verbindungen aufgenommen wurden, kommen im Sommerflugplan 2026 nur wenige neue Ziele hinzu. Einige zuvor angebotene Strecken - etwa nach Tirana (Albanien), Bukarest (Rumänien), Skopje (Nordmazedonien), Debrecen (Ungarn) oder Faro (Portugal) - sind im aktuellen Flugplan nicht mehr enthalten./djj/DP/men

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