Flughafen BER informiert über Vorbereitungen auf Reisesommer

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Chefin des Hauptstadtflughafens BER, Aletta von Massenbach, will am Donnerstag (11.30 Uhr) über die Vorbereitungen für die anstehende Sommerreisezeit in Berlin und Brandenburg informieren. Die Fluggastzahlen waren am BER zuletzt wieder deutlich gestiegen und auch zu Beginn der Sommerferien erwarten die Betreiber eine hohe Nachfrage. Zugleich gilt die personelle Situation bei Fluggesellschaften und Bodendienstleistern bundesweit als äußerst angespannt.

Zwar geben die beteiligten Unternehmen in Schönefeld auf Anfrage an, für den geplanten Betrieb gut aufgestellt zu sein. Vor allem bei unvorhergesehenen Krankenfällen dürfte es demnach aber schnell dünn werden - Verspätungen und lange Wartezeiten wären die Folge.

Kurzfristige Abhilfe hat die Bundesregierung in Aussicht gestellt: Sie will für Tausende ausländische Aushilfskräfte die Einreise ermöglichen, um auf diese Weise dringend benötigtes Personal zu gewinnen. Wie viele dieser Arbeitskräfte davon schon bald am BER anfangen werden, blieb zunächst offen./maa/DP/zb