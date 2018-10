Flughafen-Chef bekräftigt: BER-Eröffnung im Herbst 2020

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Engelbert Lütke Daldrup, hält am geplanten Eröffnungstermin für den neuen Berliner Großflughafen BER im Herbst 2020 fest. "Diesmal schaffen wir es", sagte Lütke Daldrup der Zeitung Welt am Sonntag. "Es gibt einen klaren Zeitplan, wir haben für verschiedene Risiken Vorsorge getroffen". Der eigentliche Bauvorgang sei seit fast einem Jahr beendet. Nun gelte es, letzte Mängel zu beseitigen und zu testen, ob die technischen Anlagen zusammenarbeiten.

Die meisten Reparaturen seien in den vergangenen Monaten beim Brandschutz und an Sicherheitssystemen erfolgt. "Seit über einem Jahr sind wir in der Mängelbeseitigung, im kommenden Frühjahr wird final getestet, dann schauen wir uns in der Wirkprinzipprüfung das Zusammenspiel aller prüfpflichtigen Anlagen an: Brandmelde- und Sprinkleranlage, Entlüftung und Belüftung und so weiter", führte Lütke Daldrup aus.

Der Flughafen-Chef geht davon aus, dass die Flughafengesellschaft unmittelbar nach der BER-Eröffnung Geld mit dem neuen Airport verdienen wird. "Es gibt einen verabschiedeten Businessplan und auch eine klare Finanzierung der aufgelaufenen zusätzlichen Baukosten", so Lütke Daldrup. "Ab 2020 werden wir mit dem neuen BER deutlich mehr Geld verdienen und auch aus eigener Kraft neue Kredite stemmen können."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2018 04:20 ET (08:20 GMT)