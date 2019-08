Flughafen Frankfurt fertigt im Juli 6,9 Millionen Passagiere ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im Juli über 6,9 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Zuwachs um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres stieg die Zahl der Fluggäste um 2,6 Prozent auf 40,6 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Auch das Cargo-Aufkommen erhöhte sich im Juli, es stieg um 1,5 Prozent auf 178.652 Tonnen.

Die Flughäfen des internationalen Portfolios zeigten ein gemischtes Bild. Der Flughafen im slowenischen Ljubljana verbuchte einen Anstieg von 4,2 Prozent auf 207.292 Fluggäste. Die beiden brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre bekamen die Insolvenz der brasilianischen Airline Avianca Brasil zu spüren, sie zählten insgesamt etwa 1,3 Millionen Fluggäste und somit 9,9 Prozent weniger als im Juli des Vorjahres.

Während die Flughäfen in Lima, Antalya, St. Petersburg und Xi'an gute Zuwächse verzeichneten, ging die Passagierzahl an den beiden bulgarischen Airports Varna und Burgas zurück. Die 14 griechischen Regionalflughäfen schlossen den Monat mit insgesamt etwa 5,3 Millionen Passagieren ab, ein Minus von 0,8 Prozent. Diese leicht negative Entwicklung sei auf ein konsolidiertes Angebot einiger Airlines in Griechenland zurückzuführen, teilte Fraport mit.