Flughafen Frankfurt im September mit 82,9 Prozent weniger Passagieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im September gut 1,1 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Rückgang um 82,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die weiterhin geltenden Reisebeschränkungen und die Unsicherheit bei der Reiseplanung infolge der COVID-19-Pandemie dämpfen seit Monaten die Nachfrage. Kumuliert über die ersten neun Monate des Jahres sank das Fluggastaufkommen um 70,2 Prozent auf 16,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

Mit 16.940 Starts und Landungen ging die Zahl der Flugbewegungen um 63,7 Prozent zurück. Das Fracht-Aufkommen sank im vergangenen Monat um 5,0 Prozent auf 165.967 Tonnen, im Zeitraum Januar bis September um 12,7 Prozent.

Die Flughäfen des internationalen Portfolios waren im September in unterschiedlichem Ausmaß von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen. An einigen Standorten spürten eine leichte Belebung des Urlaubsreiseverkehrs im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten, während in anderen Ländern weiterhin teils umfassende Reiserestriktionen galten.

October 13, 2020 01:25 ET (05:25 GMT)