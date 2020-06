Flughafen Frankfurt in 25. KW mit 89,4 Prozent weniger Passagieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt zeigen erste zaghafte Erholungstendenzen. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, nutzten in der 25. Kalenderwoche 161.482 Passagiere das Drehkreuz. Das entspricht einem Rückgang um 89,4 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Infolge der Coronavirus-Pandemie war der Reiseverkehr am Flughafen Frankfurt teilweise fast zum Erliegen gekommen.

Das Frachtaufkommen fiel in der Woche vom 15. bis zum 21. Juni mit 33.889 Tonnen um 16,8 Prozent geringer aus als vor einem Jahr. Die Zahl der Flugbewegungen schrumpfte um 78,1 Prozent auf 2.333.

June 23, 2020 01:42 ET (05:42 GMT)