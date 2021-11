Flughafen Frankfurt steigert Frachtvolumen im Oktober um 10 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im Oktober erneut einen Anstieg des Frachtverkehrs verzeichnet. Das Cargo-Volumen legte um 10,0 Prozent auf 200.187 Tonnen zu, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Das entsprach einem Plus von 11,7 Prozent im Vergleich zu Oktober des Vorkrisenjahres 2019.

Zum Passagierverkehr hatte Fraport-Chef Stefan Schulte bei der Vorlage der Quartalszahlen bereits Eckdaten genannt. Der Flughafen fertigte demnach im vergangenen Monat rund 3,4 Millionen Passagiere ab. Das entspricht einem Plus von 218,5 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahresmonat und ist der höchste Monatswert seit Beginn der Corona-Pandemie. Ausschlaggebend für die Erholung waren weiterhin vor allem touristische Verkehre zu europäischen Zielen. Das Passagieraufkommen erreichte damit mehr als die Hälfte des Vorkrisenniveaus.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres lag das Fluggastaufkommen bei rund 19,2 Millionen Passagieren. Dies entsprach einem Zuwachs von 11,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 bzw. einem Rückgang von 68,3 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019.

Die Anzahl der Flugbewegungen wuchs auf Jahressicht um 75,4 Prozent auf 30.004 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte stieg um 63,1 Prozent auf knapp 1,9 Millionen Tonnen.

Auch an den internationalen Standorten setzte sich die positive Entwicklung der Passagierzahlen fort. Der Großteil der Konzern-Flughäfen erzielte deutliche Zuwächse von teils über 100 Prozent im Vergleich zum stark reduzierten Flugverkehr im Oktober 2020. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 verzeichneten die Flughäfen im internationalen Portfolio zwar überwiegend Rückgänge, allerdings erreichten wichtige Urlaubsdestinationen wie die griechischen Flughäfen sowie Antalya in der Türkei bereits wieder über 90 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019. Der Flughafen St. Petersburg in Russland verbuchte im Vergleich zum Berichtsmonat 2019 sogar einen leichten Zuwachs um 5,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2021 02:07 ET (07:07 GMT)