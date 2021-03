Flughafen in Japan testet Schuh-Scanner bei Sicherheitskontrolle

TOKIO (dpa-AFX) - Nicht mehr barfuß oder in Socken durch den Sicherheitscheck am Flughafen laufen: Der internationale Narita Airport östlich von Tokio hat zu diesem Zweck mit Tests von Schuh-Scannern begonnen. Es werde geprüft, ob die Geräte verbotene Gegenstände entdecken, ohne dass Passagiere bei der Sicherheitskontrolle ihre Schuhe ausziehen müssen, teilte der Flughafen in Japan mit.

Die Scanner sollen demnach mehr Sicherheit und Komfort bieten und zudem das Flughafenpersonal bei der Arbeit entlasten. Die Geräte sollen zunächst bis zum 30. März getestet werden./nat/DP/eas