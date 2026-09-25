DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.085 +0,5%Bitcoin 73.657 -0,7%Euro 1,1396 +0,1%Öl 104,1 -2,3%Gold 4.288 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Flughafen nach Silvio Berlusconi benannt

MAILAND (dpa-AFX) - Der Mailänder Flughafen ist nach dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi (1936-2023) benannt worden. Er heißt nun "Aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi", wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Beschlossen worden war die Umbenennung bereits 2024.

Werbung

"Zu wissen, dass der Flughafen Mailand-Malpensa Silvio Berlusconi täglich Tausende von Reisenden aus aller Welt empfangen wird, erfüllt mich mit Stolz und Rührung", sagte Maria Elvira "Marina" Berlusconi, die älteste Tochter des verstorbenen Politikers. Der Flughafen in Mailand ist nach Rom-Fiumicino der zweitgrößte Italiens.

Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala blieb den Feierlichkeiten zur Umbenennung fern. Er hatte sich gegen die Namensänderung des Flughafens ausgesprochen. "Was hätte ich denn tun sollen? Mit einem gezwungenen Lächeln anwesend sein?", kommentierte er auf der Plattform Instagram.

Der frühere Regierungschef Berlusconi war äußerst umstritten, auch über Italien hinaus. Zwischen 1994 und 2011 wurde er insgesamt viermal zum Ministerpräsidenten gewählt und kam dabei auf mehr als neun Jahre im Amt - länger als jeder andere Regierungschef der italienischen Republik seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Werbung

Seine Amtszeit war geprägt von zahllosen Justizverfahren, darunter eine Verurteilung wegen Steuerbetrugs im Jahr 2013 sowie ein Prozess über die sogenannte Bunga-Bunga-Affäre rund um Partys mit teils minderjährigen Mädchen, in dem er jedoch freigesprochen wurde. Die Berlusconi-Partei Forza d'Italia gehört an der Seite von Ministerpräsidentin Georgia Melonis Fratelli d'Italia zu der rechten Dreier-Koalition, die in Rom seit 2022 regiert./wum/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.