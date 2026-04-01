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Flughafen Stuttgart macht wieder Gewinn - Ausblick verhalten

28.04.26 10:19 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Stuttgarter Flughafen hat zum ersten Mal seit 2019 wieder einen Gewinn verbucht. 2025 lag das Ergebnis bei 2,1 Millionen Euro, wie der Flughafen mitteilte. Die heftigen Verluste infolge der Corona-Pandemie waren in den vergangenen Jahren bereits zurückgegangen, 2024 lag das Minus noch bei 6,1 Millionen Euro. Der Umsatz im vergangenen Jahr lag laut Mitteilung bei 290,8 Millionen Euro.

Dass es dem Flughafen gelungen sei, ein Jahr früher als ursprünglich geplant in die Gewinnzone zurückzukehren, zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei, sagte der Sprecher der Geschäftsführung des Flughafens, Ulrich Heppe, laut Mitteilung.

Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr blieb jedoch verhalten. "Dieser positive Trend wird im Jahr 2026 aller Voraussicht nach aber nicht anhalten", sagte Heppe. Die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen dämpften die Nachfrage nach Flugreisen. "Wir werden uns auf diese Herausforderungen einstellen, um langfristig profitabel zu bleiben."/rwi/DP/nas