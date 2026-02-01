Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig

Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

Chevron startet Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes. JPMorgan hält Flucht aus Heidelberg Materials für übertrieben. Netflix und Paramount ringen wohl weiter um Warner Bros. Rio Tinto stoppt Arbeiten in Guinea nach Todesfall. Meta erwägt Gesichtserkennung in Brillen. Hapag-Lloyd verhandelt über Übernahme von Zim.