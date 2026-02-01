Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX schließt leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Bitcoin & Co, Alphabet, Palantir im Fokus
Chevron startet Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes. JPMorgan hält Flucht aus Heidelberg Materials für übertrieben. Netflix und Paramount ringen wohl weiter um Warner Bros. Rio Tinto stoppt Arbeiten in Guinea nach Todesfall. Meta erwägt Gesichtserkennung in Brillen. Hapag-Lloyd verhandelt über Übernahme von Zim.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Sorgen Sie sich um Folgen der künstlichen Intelligenz?