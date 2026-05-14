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Heute im Fokus

Fed-Führungswechsel: US-Senat bestätigt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef. Brenntag mit Umsatz- und Gewinnrückgang. RWE bestätigt Prognose. E.ON bestätigt Jahresziele nach solidem Quartal. EVOTEC: "Project Horizon" startet mit Millionen-Anleihe. Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All. RENK und HENSOLDT treiben Digitalisierung der Verteidigung voran.