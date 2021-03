Flughafenchef Lütke Daldrup will FBB im September verlassen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Engelbert Lütke Daldrup, seit März 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB), hat den Aufsichtsrat um die vorzeitige Auflösung seines Anstellungsvertrags zum September dieses Jahres gebeten. In einem Brief an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates vom gestrigen Tage verweise er darauf, seine Aufgabe mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des BER sowie der Vorlage des neuen Businessplans 2021 erfüllt zu haben, teilte die FBB mit.

Mit der Vollendung des 65. Lebensjahres sei es Zeit, den Weg für ein neues und qualifiziertes Führungsteam frei zu machen. Nun gehe es darum, dass sich die FBB der Restrukturierung weiter intensiv widme. Lütke Daldrup habe "in einer für die FBB sehr schwierigen Zeit große Verantwortung übernommen und die in ihn gesetzten Hoffnungen und Erwartungen erfüllt", sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider. "Dass der BER in Betrieb gegangen ist, war maßgeblich der Verdienst seiner Arbeit." Der Aufsichtsrat werde sich bereits in seiner Sitzung am kommenden Freitag mit dem Thema befassen und die notwendigen Konsequenzen beraten. Die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft müsse dabei genauso im Fokus stehen wie ihre mittelfristige personelle und strategische Ausrichtung.

