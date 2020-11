Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg braucht weitere Mittel - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium geht laut einem Bericht davon aus, dass für die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg GmbH (FBB) "in den Folgejahren weitere Finanzmittel erforderlich sein werden". Das gehe aus einer Antwort des Ministeriums an Grünen-Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler hervor, berichtete der RBB. Die Flughafengesellschaft sei in ihrem Vor-Corona-Businessplan 2020, der im März bestätigt wurde, davon ausgegangen, die Gewinnschwelle 2025 zu erreichen. Die Gewinnschwelle verschiebe sich aber nach Aussage des Finanzministeriums angesichts "der noch nicht verlässlich abschätzbaren mittelfristigen Auswirkungen der Pandemie".

Kindler forderte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf zu klären, ob bei der FBB "eine Art finanzielles Schneeballsystem angewendet wird". Um die wegen der Folgen der Corona-Pandemie drohende Insolvenz der FBB noch in diesem Jahr zu verhindern, hatten die Gesellschafter, die Länder Brandenburg und Berlin sowie der Bund, dem Unternehmen Gesellschafterdarlehen in Höhe von 201 Millionen Euro für das laufende Jahr zur Verfügung gestellt. Laut RBB muss dieser Kredit im Jahr 2023 zurückgezahlt werden. Hinzu kämen jährlich mehr als 100 Millionen Euro für Zins und Tilgung der bislang schon aufgenommenen Kredite.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2020 03:14 ET (08:14 GMT)