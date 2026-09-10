Airbus-Aktie stabil: Bestellung von Eutelsat über 229 Satelliten

Flugkörper

10.09.26 16:15 Uhr

Airbus soll für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat Communications 229 weitere Satelliten liefern.

Mit den Flugkörpern will Eutelsat seine OneWeb-Konstellation stärken, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellt, wie es in einer Mitteilung des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns heißt.

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Die Bestellung kommt zusätzlich zu bereits georderten 440 Satelliten, deren Auslieferung in Kürze erfolgen soll. Airbus machte keine Angaben zu den finanziellen Details des Auftrags.

Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,1 Prozent schwächer bei 196,06 Euro.

Von Mauro Orru

DOW JONES