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Flugkörper

Airbus-Aktie stabil: Bestellung von Eutelsat über 229 Satelliten

Airbus-Aktie stabil: Bestellung von Eutelsat über 229 Satelliten

Airbus soll für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat Communications 229 weitere Satelliten liefern.

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Airbus SE
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Eutelsat Communications
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Mit den Flugkörpern will Eutelsat seine OneWeb-Konstellation stärken, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellt, wie es in einer Mitteilung des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns heißt.

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Die Bestellung kommt zusätzlich zu bereits georderten 440 Satelliten, deren Auslieferung in Kürze erfolgen soll. Airbus machte keine Angaben zu den finanziellen Details des Auftrags.

Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,1 Prozent schwächer bei 196,06 Euro.

Von Mauro Orru

DOW JONES

Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com, Airbus

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DatumRatingAnalyst
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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