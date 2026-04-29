Flugpläne

Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng bereitet den kommerziellen Einsatz von fliegenden Autos vor. Ab 2027 soll die Serienauslieferung der Technologie in China beginnen.

•Serienmäßige Auslieferung fliegender Autos ab 2027 geplant

•Aufbau der Produktion und Infrastruktur in China

•Erweiterung des Geschäftsmodells um den Niedrigflughöhen-Sektor



Wer­bung Wer­bung

Zeitplan für die Kommerzialisierung der Flugtechnologie

Die Entwicklung bei Xpeng Aridge, der Tochtergesellschaft für Luftmobilität des Fahrzeugherstellers Xpeng, erreicht eine neue Phase. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, plant das Unternehmen den Beginn der flächendeckenden Auslieferung fliegender Autos für das Jahr 2027. Brian Gu, der stellvertretende Vorsitzende von Xpeng, gab diesen Zeitplan bekannt und konkretisierte damit die Ambitionen des Konzerns im Bereich der urbanen Luftmobilität. Der Prozess beginnt mit dem Aufbau einer entsprechenden Fertigung sowie der Klärung regulatorischer Rahmenbedingungen im Heimatmarkt China.

Infrastruktur und regulatorische Rahmenbedingungen in China

Ein wesentlicher Bestandteil der Markteinführung ist die Zusammenarbeit mit nationalen Behörden zur Schaffung eines sicheren Flugraums. Laut Reuters konzentriert sich Xpeng zunächst auf den chinesischen Markt, da dort die staatliche Unterstützung für die sogenannte Niedrigflughöhen-Wirtschaft besonders ausgeprägt ist. Dies umfasst neben der Zertifizierung der Fluggeräte auch den Aufbau von Start- und Landeplätzen sowie die Etablierung von Flugrouten. Die technische Umsetzung basiert auf einem modularen Konzept, bei dem ein bodengebundenes Trägerfahrzeug mit einer abnehmbaren Flugeinheit kombiniert wird, um die Flexibilität im städtischen Verkehr zu erhöhen.

Strategische Bedeutung für die Unternehmensentwicklung

Die Expansion in den Luftraum ist ein Kernelement der langfristigen Wachstumsstrategie von Xpeng. Durch die Diversifizierung des Portfolios über klassische Elektroautos hinaus strebt das Unternehmen eine technologische Vorreiterrolle an. In den Berichten von Reuters wird deutlich, dass dieser Schritt auch dazu dienen soll, sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld abzugrenzen. Für die weitere Entwicklung des Unternehmens sind die Fortschritte bei der Zulassung und die Skalierbarkeit der Produktion entscheidende Faktoren, die den künftigen Kurs der Gesellschaft beeinflussen können.

Wer­bung Wer­bung

Schub für die Xpeng-Aktie?

Die Fortschritte im Bereich der Luftmobilität könnten sich perspektivisch auch auf die Wahrnehmung am Kapitalmarkt auswirken. Die ADR-Aktien von Xpeng haben an der NASDAQ im bisherigen Jahresverlauf 2026 rund 20 Prozent an Wert verloren und stehen damit unter Druck. Die konkreter werdenden Pläne für den kommerziellen Einsatz von Flugauto-Technologie könnten jedoch dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren wieder zu stärken, sofern es dem Unternehmen gelingt, die angekündigten Projekte operativ umzusetzen und regulatorische Hürden zu überwinden.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net