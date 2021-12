Boeing-Aktie vorbörslich stabil: FAA fordert Nachbesserungen für Boeing 777-Triebwerke

Pratt & Whitney, ein Unternehmen von Raytheon Technologies , erklärte am Mittwochabend, dass solche Inspektionen bereits liefen. Boeing teilte mit, dass man die Leitlinien der FAA zu den Inspektionsanforderungen unterstütze und mit seinen Kunden sowie mit Pratt & Whitney zusammenarbeite.

Anfang des Jahres hatte eine Boeing-Maschine 777 von United Airlines eine Triebwerksabdeckung über dem US-Bundesstaat Colorado verloren. Die Ermittler der FAA stellten später fest, dass eine Gebläseschaufel in einem der beiden Triebwerke des Flugzeugs gebrochen war, was dazu führte, dass die Triebwerksabdeckung in der Luft abriss und Teile auf den Boden fielen. Es war der dritte Vorfall dieser Art in den vergangenen Jahren und veranlasste die FAA, ein Flugverbot für die von Pratt & Whitney angetriebenen 777-Jets von United Airlines zu verhängen, bis die Triebwerksschaufeln der Flugzeuge unverzüglich auf mögliche Risse untersucht werden konnten.

Die an der NYSE notierte Boeing-Aktie gewinnt vorbörslich 0,03 Prozent auf 201,76 Dollar

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com