Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich klar unter 25.000-Punkte-Marke -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Almonty, Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen
Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe? Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
Flugverkehr in Dubai soll wieder anlaufen

02.03.26 16:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,68 EUR -0,32 EUR -3,58%
Charts|News|Analysen
DUBAI (dpa-AFX) - Nach zahlreichen Stornierungen aufgrund des Iran-Krieges bieten die Vereinigte Arabische Emirate nun Sonderflüge für gestrandete Passagiere an. Die Zivilluftfahrtbehörde forderte in einer Erklärung betroffene Passagiere auf, auf eine Benachrichtigung über ihre neue Abflugzeit zu warten.

Die emiratische Fluggesellschaft Emirates gab an, ab Montagabend wieder eine begrenzte Zahl von Flügen aufzunehmen. Wie das Unternehmen erklärte, würden zunächst Passagiere mit bereits bestehenden Buchungen bevorzugt berücksichtigt. Kundinnen und Kunden, die auf einen der eingeschränkt angebotenen Flüge umgebucht worden seien, würden direkt von der Airline informiert.

Zugleich riefen sowohl Emirates als auch die Zivilluftfahrtbehörde Reisende dazu auf, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine entsprechende Benachrichtigung erhalten hätten. Dadurch sollten Menschenansammlungen vermieden und ein reibungsloser Ablauf der Maßnahmen gewährleistet werden.

Am Samstag hatten die VAE eine teilweise Schließung ihres Luftraums angekündigt und zugleich alle Flüge an den Flughäfen von Dubai ausgesetzt./arj/DP/nas

