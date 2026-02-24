DAX25.171 +0,7%Est506.174 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +6,0%Nas23.098 +1,0%Bitcoin56.608 +4,1%Euro1,1795 +0,2%Öl70,72 -0,7%Gold5.201 +1,1%
Flugzeuge

Airbus-Aktie stabil: Merz kündigt in China größere Bestellung an

25.02.26 14:57 Uhr
Airbus-Aktie stabil: Große China-Bestellung angekündigt! | finanzen.net

China will nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine größere Bestellung bei Airbus aufgeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
183,84 EUR 0,20 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine größere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird", sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Peking. "Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden", erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht.

In Bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei größten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine große Kraft. Man sehe am Beispiel Airbus: Es lohne sich, solche Reisen zu unternehmen.

Es habe eine Reihe weiterer Themen "für einige Unternehmen" gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. "Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden", erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug unter anderem im Bereich Schweinefleisch.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent höher bei 183,14 Euro.

/jon/DP/jha

PEKING (dpa-AFX)

