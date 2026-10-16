Flugzeugfinanzierer ACG bestellt 75 Airbus-Jets

16.10.26 09:23 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) kann sich über einen Großauftrag aus den USA freuen. Der US-amerikanische Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group (ACG) wolle 75 Maschinen aus der Airbus-Modellfamilie A320neo kaufen, teilte die japanische ACG-Mutter Tokyo Century am Freitag mit. Die Jets sollten in den Jahren 2032 bis 2035 ausgeliefert werden.

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Die Mittelstreckenjets der A320neo-Familie sind die meistgefragte Flugzeugreihe der Welt. Die meisten Bestellungen entfallen seit einiger Zeit auf die längste Variante A321neo. Diese gibt es inzwischen auch als Langstreckenversion A321XLR. Airbus sitzt besonders bei der A320-Familie auf prall gefüllten Auftragsbüchern und kommt mit dem Ausbau der Produktion kaum hinterher./stw/jha/