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Flugzeugfinanzierer kauft bei Boeing 100 Mittelstreckenjets

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FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat auf der Luftfahrtmesse in Farnborough einen Großauftrag für seinen krisengebeutelten Mittelstreckenjet 737 Max erhalten. Der Flugzeugfinanzierer SMBC Aviation Capital mit Sitz in Dublin habe 100 Maschinen der Reihe bestellt, teilte der Hersteller am Montag kurz nach Messestart mit. Davon entfielen 40 Exemplare auf die Standardversion 737 Max 8 und 60 Stück auf die noch nicht zugelassene Langversion 737 Max 10.

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Mit der 737 Max war der Boeing-Konzern nach zwei tödlichen Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 und einem langen Flugverbot in eine jahrelange Krise gesteuert. Der Konzern verlor die Marktführerschaft an seinen europäischen Rivalen Airbus (Airbus SE) und schrieb jahrelang hohe Verluste. Nach Produktionsbeschränkungen und strengen Kontrollen infolge eines Zwischenfalls von 2024 hat die US-Luftfahrtbehörde FAA die Zügel bei dem Hersteller zuletzt wieder ein Stück gelockert./stw/jha/

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08:26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets