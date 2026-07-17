Flugzeugfinanzierer SMBC bestellt auch 100 Airbus-Jets

20.07.26 17:36 Uhr

FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Der Flugzeugfinanzierer SMBC hat nach seinem Großauftrag für Boeing auf der Luftfahrtmesse in Farnborough auch beim Weltmarktführer Airbus ( Airbus SE ) 100 Jets bestellt. Dabei handle es sich um 35 Mittelstreckenjets in der Standardversion A320neo und 65 Maschinen der Langversion A321neo, teilte der Dax-Konzern ( DAX ) Airbus am frühen Montagabend mit. Am Vormittag hatte SMBC 100 Maschinen von Boeings Konkurrenzmodell 737 Max geordert, davon 60 in der Langversion 737 Max 10./stw/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung