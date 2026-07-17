Flugzeugfinanzierer SMBC bestellt auch 100 Airbus-Jets
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FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Der Flugzeugfinanzierer SMBC hat nach seinem Großauftrag für Boeing auf der Luftfahrtmesse in Farnborough auch beim Weltmarktführer Airbus (Airbus SE) 100 Jets bestellt. Dabei handle es sich um 35 Mittelstreckenjets in der Standardversion A320neo und 65 Maschinen der Langversion A321neo, teilte der Dax-Konzern (DAX) Airbus am frühen Montagabend mit. Am Vormittag hatte SMBC 100 Maschinen von Boeings Konkurrenzmodell 737 Max geordert, davon 60 in der Langversion 737 Max 10./stw/he
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|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
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