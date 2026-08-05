Airbus-Aktie steigt: Juli-Auslieferungen bei 67 Flugzeugen für 39 Kunden
Airbus hat im Juli insgesamt 67 Maschinen an 39 Kunden ausgeliefert.
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Damit wurden im ersten Halbjahr 418 Flugzeuge an 82 Kunden übergeben, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juli brutto 204 neue Aufträge.
WerbungVia XETRA steigt die Airbus-Aktie zeitweise 0,66 Prozent auf 213,90 Euro.
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Bildquellen: Airbus, Naiyyer / Shutterstock.com
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|Datum
|Rating
|Analyst
|13:21
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.