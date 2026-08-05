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Flugzeughersteller

Airbus-Aktie steigt: Juli-Auslieferungen bei 67 Flugzeugen für 39 Kunden

Airbus-Aktie steigt: Juli-Auslieferungen bei 67 Flugzeugen für 39 Kunden

Airbus hat im Juli insgesamt 67 Maschinen an 39 Kunden ausgeliefert.

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Damit wurden im ersten Halbjahr 418 Flugzeuge an 82 Kunden übergeben, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juli brutto 204 neue Aufträge.

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Via XETRA steigt die Airbus-Aktie zeitweise 0,66 Prozent auf 213,90 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Airbus, Naiyyer / Shutterstock.com

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13:21 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.