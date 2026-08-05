Airbus-Aktie steigt: Juli-Auslieferungen bei 67 Flugzeugen für 39 Kunden

Flugzeughersteller

07.08.26 09:29 Uhr

Airbus hat im Juli insgesamt 67 Maschinen an 39 Kunden ausgeliefert.

Damit wurden im ersten Halbjahr 418 Flugzeuge an 82 Kunden übergeben, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Zudem erhielt Airbus im Juli brutto 204 neue Aufträge.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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