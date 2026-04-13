Flugzeugkabinen-Messe Aircraft Interiors Expo beginnt
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HAMBURG (dpa-AFX) - In Hamburg beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) die Fachmesse Aircraft Interiors Expo, auf der Aussteller unter anderem Flugzeugkabinen präsentieren. Außerdem bieten Hersteller auf der Schau Geschäftskunden Komponenten von Kabinen wie Sitze, Wasserhähne und Fenster sowie Bauteile an, wie auf der Website der Exposition nachzulesen ist.
Die Veranstalter bezeichnen die Messe als die weltweit wichtigste für Kabinentechnologie, wie es in einer Mitteilung heißt. Laut Website werden mehr als 450 Aussteller, 190 Airlines und 13.000 Besucher erwartet.
Die Messe, die erstmals 2000 im französischen Cannes veranstaltet worden ist, wird bis Donnerstag ausgetragen. Veranstaltungsort sind die Messehallen.
Laut dem Standortmarketingverein Hamburg Aviation ist Hamburg der drittgrößte Standort der zivilen Luftfahrt weltweit. Mehr als 300 Unternehmen und Einrichtungen des Sektors sind demnach in der Stadt angesiedelt.
So hat der europäische Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE) in Hamburg einen wichtigen Produktionsstandort. Zudem ist die Stadt Hauptsitz der international tätigen Lufthansa-Wartungstochter (Lufthansa) Lufthansa Technik.
Lufthansa Technik kündigte an, ein neues Kabinenkonzept namens "The Bow" vorstellen zu wollen, das in Zusammenarbeit mit einer BMW-Tochterfirma (BMW) entstanden sei./lkm/DP/zb
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