Fluor schüttet Dividende an die Aktionäre aus

Die aus Irving in Texas stammende Fluor Corporation (ISIN: US3434121022, NYSE: FLR) zahlt am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre. Record date war der 4. Dezember 2018. Auf das Gesamtjahr gesehen zahlt Fluor 0,84 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 32,94 US-Dollar (Stand: 2. Januar 2019) entspricht das einer Dividendenrendite von 2,55 Prozent.

Fluor ist 1912 von John Simon Fluor Senior mit einem Startkapital von 100 US-Dollar gegründet worden. Der Konzern ist in der Mineralölwirtschaft tätig. Zu den weiteren Sektoren gehören u. a. Erdgas, Chemie und Bergbau. In den ersten neun Monaten des Fiskaljahres 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von 14,37 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 14,49 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,30 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 4,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Januar 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de