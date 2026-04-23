Fly-E Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Fly-E Group hat am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Fly-E Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -14,000 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 7,2 Millionen USD gegenüber 5,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,380 USD. Im Vorjahr hatten -22,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Fly-E Group 19,06 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 25,43 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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