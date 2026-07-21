Flynas bestellt 25 Airbus-Maschinen
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Von Mauro Orru
DOW JONES--Flynas hat weitere Airbus-Flugzeuge bestellt. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat die Airline fünf weitere A330-900 und 20 Maschinen des Typs A321neo geordert. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.
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(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)
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