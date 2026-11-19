Flyte Aviation ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Flyte Aviation die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Flyte Aviation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net