FMC bekräftigt Mittelfristziel

DOW JONES--Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) hat sein Ziel bekräftigt, bis 2030 eine operative Ergebnismarge ohne Sondereffekte im mittleren Zehnerprozentbereich anzustreben. Dies gilt sowohl für den Konzern als auch für das Dialysedienstleistungsgeschäft (Care Delivery) und das Geschäft mit Dialyseprodukten (Care Enablement). Value-Based Care - erst seit Mitte vergangenen Jahres ein eigenständiger Unternehmensbereich - soll bis 2030 weiterhin eine Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich erreichen.

Die durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) beim operativen Ergebnis veranschlagt der DAX-Konzern währungsbereinigt und ohne Berücksichtigung von Sondereffekten im Zeitraum 2025 und 2028 mit 3 bis 7 Prozent. Beim Umsatz peilt FMC zwischen 2025 und 2030 eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) für Care Delivery im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und für Care Enablement im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

February 24, 2026 04:19 ET (09:19 GMT)