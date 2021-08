FMC investiert weiter 25 Mio USD in Humacyte und begleitet IPO

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) investiert weitere 25 Millionen US-Dollar in das US-Medizinunternehmen Humacyte Inc. Der DAX-Konzern mit Sitz in Bad Homburg hatte 2018 bereits für 150 Millionen Dollar eine Beteiligung an Humacyte aufgebaut und eine strategische Partnerschaft vereinbart.

Im Zuge eines Unternehmenszusammenschlusses von Humacyte mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) beteiligt sich FMC laut Mitteilung als Hauptinvestor an der zusammengeschlossenen Gesellschaft. Die fusionierte Gesellschaft soll unter dem Namen Humacyte firmieren und an der US-Börse Nasdaq unter dem Kürzel HUMA gelistet werden. Die ursprüngliche Beteiligung von FMC an Humacyte soll durch Aktien des zusammengeschlossenen Unternehmens ersetzt werden.

Humacyte entwickelt den weiteren Angaben zufolge implantierbare menschliche azelluläre Blutgefäße für die Reparatur, den Wiederaufbau und den Ersatz verschiedener Gefäße.

August 30, 2021 07:08 ET (11:08 GMT)