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FMC spart mit "FME25+" im 1. Quartal 50 Millionen Euro ein

05.05.26 07:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,49 EUR -1,38 EUR -3,55%
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DOW JONES--Der Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) hat mit seinem Transformationsprogramm "FME25+" im ersten Quartal 50 Millionen Euro an zusätzlichen nachhaltigen Einsparungen erzielt. Wie der DAX-Konzern bei Vorlage seiner Erstquartalszahlen mitteilte, begann er mit der Verkleinerung seines US-Dialysekliniknetzwerks durch die Schließung von 64 Kliniken. FMC geht davon aus, den Großteil seiner Dialysepatienten in benachbarten Kliniken weiterbehandeln zu können.

Die mit dem "FME25+"-Programm verbundenen Einmalkosten, die hauptsächlich durch Klinikschließungen bedingt sind, bezifferte der Bad Homburger Konzern auf 166 Millionen Euro im abgelaufenen Quartal. Im Gesamtjahr 2026 plant FMC mit Einsparungen in Höhe von 250 Millionen Euro sowie damit verbundenen Einmalkosten von 350 Millionen Euro. Bis zum Jahresende 2027 sollen sich die Einsparungen auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro belaufen.

Vor allem die mit "FME25+" verbundenen und als Sondereffekte behandelten Einmalkosten führten im Auftaktquartal zu einem Rückgang des berichteten EBIT um 14 Prozent auf 286 Millionen Euro und des berichteten Konzernergebnisses um 22 Prozent auf 118 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)

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