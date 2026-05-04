DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +1,6%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.452 +1,7%Euro1,1680 -0,1%Öl113,2 -0,7%Gold4.539 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börse in Hongkong im Minus - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Palantir: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn -- ON Semiconductor, Pinterest im Fokus
Top News
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FMC startet erwartungsgemäß verhalten in das Jahr - Kosten belasten

05.05.26 07:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,72 EUR -1,15 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Steigende Kosten und negative Wechselkurse haben die Gewinnentwicklung beim Dialyseanbieter Fresenius (Fresenius SECo) Medical Care (FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St)) im ersten Quartal gedämpft. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis kletterte nominal um 2 Prozent auf 467 Millionen Euro, ohne Währungseffekte hätte das Plus im Vergleich zum Vorjahr aber zehn Prozent betragen, wie der DAX-Konzern am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

Inklusive aller Effekte und auch unter dem Strich musste der Blutwäschespezialist deutliche Einbußen hinnehmen: So brach etwa der Konzerngewinn um 22 Prozent auf 118 Millionen Euro ein. Der Erlös sank um 6 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus aber 3 Prozent. Analysten hatten bereits mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet, die Gewinnzahlen fielen ein Tick besser aus.

Konzernchefin Helen Giza bestätigte die Prognosen. Die Managerin hat 2026 zum "Übergangsjahr" erklärt, nachdem FMC noch 2025 einen satten Gewinnsprung hingelegt hatte. Grund sind unter anderem Kosten für die aktuell laufende Einführung eines modernen Dialysegeräts in den USA, in dem Giza aber eine Investition in eine bessere Zukunft sieht. Zugleich treibt FMC seine Sparmaßnahmen und die Verkleinerung seines Kliniknetzwerkes voran./tav/stk

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
04.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen