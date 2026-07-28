Marvell Technology-Aktie zieht zweistellig an: Neues KI-Speicherportfolio sorgt für Rückenwind

FMS 2026

04.08.26 17:25 Uhr

Ein neues KI-Speicherportfolio schickt die Aktie des KI-Infrastrukturspezialisten Marvell Technology deutlich nach oben.

• Marvell investiert 250 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Entwicklungszentren in Indien, um den Standort zum zweitgrößten weltweit zu machen und Fokus auf fortschrittliche Fertigung und Halbleiterentwicklung zu legen.

• Marvell präsentiert auf dem FMS 2026 ein neues KI-Speicherportfolio für Rechenzentren, das speziell auf die Bedürfnisse von Hyperscalern und Cloud-Anbietern zugeschnitten ist.

Marvell zeigt auf dem FMS 2026 ein neues KI-Speicherportfolio für Rechenzentren

Lösungen für Hyperscaler und Cloud-Anbieter

Marvell investiert 250 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Standorte Indiens

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Die Marvell-Aktie zieht an der NASDAQ zeitweise um deutliche 12,38 Prozent auf 217,77 US-Dollar an, nachdem Marvell zum Auftakt des Flash Memory Summit (FMS) 2026 in Santa Clara ein neues Portfolio an KI-Speicherlösungen vorgestellt hat, das speziell auf die wachsende Nachfrage durch KI-Inferenz-Workloads zugeschnitten ist.

Neues KI-Speicherportfolio für Rechenzentren

Im Zentrum der Präsentation steht der Bravera SC6, ein PCIe-6.0-SSD-Controller, der laut Unternehmensangaben die doppelte Datenübertragungsrate seines PCIe-5.0-Vorgängers Bravera SC5 erreicht und im vierten Quartal 2026 in die Muster-Fertigung gehen soll. Ergänzt wird das Angebot durch die Structera-X-Lösungen für Speichererweiterung und Speicher-Pooling auf Rack-Ebene sowie durch die Photonic-Fabric-Technologie für einen gemeinsam genutzten optischen Speicher auf Pod-Ebene, die laut Marvell bis zu 32 Terabyte an ausgelagertem Zwischenspeicher über mehrere Racks hinweg ermöglichen soll. Beide Lösungen richten sich gezielt an Hyperscaler und Cloud-Anbieter, die ihre Speicherkapazität unabhängiger von der Rechenleistung skalieren wollen.

Indien wird zum zweitgrößten Entwicklungsstandort

Die langfristige Strategie unterlegt Marvell zudem mit einer bereits Ende Juli angekündigten Investition von 250 Millionen US-Dollar in Indien. Mit den Mitteln sollen die Entwicklungszentren in Bangalore und Hyderabad über die kommenden drei Jahre ausgebaut und die Mitarbeiterzahl am Standort verdoppelt werden. Damit avanciert Indien laut Unternehmensangaben zum zweitgrößten Entwicklungsstandort von Marvell weltweit, mit Schwerpunkten auf fortschrittlichen Fertigungsprozessen, Hochgeschwindigkeits-Analogtechnik und der Entwicklung kompletter Halbleiterlösungen.

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Ob sich der Schwung bei der Marvell-Aktie über die laufende Handelswoche hinaus halten lässt, dürfte sich auch daran zeigen, wie die kommenden Quartalszahlen die aktuellen Wachstumserwartungen bestätigen. Anlegerinnen und Anleger sollten berücksichtigen, dass Aktien aus dem Halbleitersektor einer erhöhten Kursschwankung unterliegen, insbesondere bei hoch bewerteten Wachstumswerten wie Marvell.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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