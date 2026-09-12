FNX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

12.09.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

FNX präsentierte in der am 10.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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