FNX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FNX präsentierte in der am 10.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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