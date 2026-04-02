Fobi AI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

11.07.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,60 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,6 Millionen CAD gelegen.

Fobi AI hat sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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