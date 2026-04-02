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Fobi AI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fobi AI hat sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,60 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,6 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.net

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