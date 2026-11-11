Amazon-Aktie auf JPMorgans Focus List - Dan Ives sieht Cashflow-Wende ab 2027

Focus List, Cashflow-Tief

11.11.26 14:22 Uhr

JPMorgan stärkt Amazon den Rücken und Dan Ives sieht den Free Cashflow im Tief, doch wann zahlt sich der Investitionszyklus für die Aktie aus?

• Experten erwarten, dass der Free Cashflow ab 2027 seinen Tiefpunkt erreicht und sich bis 2029 stark erholt, was für die zukünftige Bewertung von Amazon entscheidend ist.

• Trotz stark steigender Investitionen, vor allem in KI, führt der negative Free Cashflow bei Amazon zu Unsicherheiten, doch Analysten bleiben überwiegend optimistisch.

• JPMorgan hat Amazon in die Focus List aufgenommen und sieht das Unternehmen als einen Top-KI-Wert mit hohen Wachstumsprognosen für AWS.

JPMorgan setzt Amazon auf die Focus List

Dan Ives sieht den Free Cashflow im Tief, bevor er dreht

Hohe Investitionen belasten, AWS liefert dagegen Wachstum

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JPMorgan hat Amazon am Montag in die Analyst Focus List aufgenommen, Analyst Doug Anmuth nennt den Konzern einen Top-KI-Wert. Dazu kommt die Einschätzung von Dan Ives zum Free Cashflow der großen Technologiekonzerne. Für die Amazon-Aktie hängt viel daran, ob sich die hohen Investitionen danach auszahlen.

JPMorgan sieht Amazon als Top-KI-Wert

Anmuth schrieb in seiner Notiz, Amazon erwarte für AWS in den Jahren 2027 und 2028 ein Umsatzwachstum von mehr als 40 Prozent. Die Zahl stammt vom Konzern selbst: Konzernchef Andy Jassy nannte laut Quartalsmitteilung prognostizierte AWS-Wachstumsraten von über 40 Prozent für beide Jahre. Zudem könne AWS nach Anmuths Einschätzung in fünf bis zehn Jahren einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen, und die Amortisation der Investitionen verbessere sich.

Die Amazon-Aktie legte an der NASDAQ am Montag um 2,9 Prozent auf 266,93 US-Dollar zu und gewann am Dienstag weitere 1,5 Prozent auf 270,87 US-Dollar. Vorbörslich notierte sie am Mittwoch mit 271,07 US-Dollar nahezu unverändert.

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Die JPMorgan-These steht und fällt damit mit dem Wachstumspfad, den die Konzernführung selbst vorgibt, und mit der Frage, ob die Ausgaben dafür tragbar bleiben.

Amazon-Zahlen: AWS wächst, Free Cashflow fällt

Die Basis liefert der Bericht zum dritten Quartal. AWS steigerte den Umsatz laut Amazon um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsgewinn des Segments stieg auf 17,8 Milliarden US-Dollar nach 11,4 Milliarden im Vorjahresquartal. Amazon bezeichnet das als schnellstes Wachstum seit fast fünf Jahren.

Der Preis dafür steht im Cashflow. Der Free Cashflow der zwölf Monate bis Ende September 2026 drehte auf einen Abfluss von 42,4 Milliarden US-Dollar, nach einem Zufluss von 14,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Hauptgrund sind laut Amazon um 94,8 Milliarden US-Dollar höhere Sachinvestitionen, vor allem für künstliche Intelligenz. Für 2026 plant der Konzern weiterhin rund 220 Milliarden US-Dollar dafür.

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Der Gewinnsprung bei AWS zeigt, dass das Wachstum bislang profitabel ist. Der negative Cashflow erklärt zugleich, warum Anleger die Frage nach dem Höhepunkt der Ausgaben stellen, und genau dort setzt die Argumentation von Ives an.

Ives sieht Free Cashflow ab 2027 drehen

Dan Ives von Yorkville Ives & Co. rechnet in einem Beitrag auf X von vergangenem Donnerstag damit, dass der Free Cashflow von Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta in der ersten Jahreshälfte 2027 seinen Tiefpunkt erreicht. In der zweiten Jahreshälfte 2027 soll er sich bessern, 2028 deutlich erholen und 2029 sowie 2030 stark steigen.

Laut Angaben von Investing.com hat Ives seine Prognose für den Höhepunkt der Investitionen der Technologiekonzerne auf 2027 vorgezogen, zuvor stand dort 2028 bis 2029. Eine Verlangsamung beim Neubau von Rechenzentren in den USA hält er für einen Vorteil für Anbieter mit großen Bestandskapazitäten wie Amazon. Erreicht der Investitionszyklus früher seinen Gipfel, lässt der Druck auf den Free Cashflow früher nach. Für Amazon wäre das die Voraussetzung, damit die aktuelle Delle als Übergangsphase gelesen werden kann.

Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich

Bernstein Research beließ Amazon vergangenen Freitag auf Outperform mit einem Kursziel von 320 US-Dollar. Nach der US-Zwischenwahl mit dem Sieg der Demokraten sei ein "blauer Tsunami" über KI-Werte hereingebrochen, schrieben die Analysten. Sie hielten die Marktreaktion für übertrieben und erwarteten, dass die neuen Amtsträger ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen.

Der Konsens am Markt lautet gemäß TipRanks Strong Buy, 42 der 43 Analysten stufen mit Buy ein. Das mittlere Kursziel von 324,71 US-Dollar liegt deutlich über dem Kurs vom Dienstag. Die Spanne reicht von 230 bis 390 US-Dollar, und die Einzelstimmen zeigen die Streuung: Raymond James senkte das Ziel nach den Q3-Zahlen von 300 auf 250 US-Dollar, Freedom Capital Markets hob es Anfang November von 255 auf 330 US-Dollar an. Das Bild ist damit klar positiv, die Erwartungen liegen aber weit auseinander.

Entscheidend ist, ob die Investitionen der Technologiekonzerne wie von Ives erwartet 2027 ihren Höhepunkt erreichen und der Free Cashflow nach seinem Tief dreht. Bis dahin liefern die Quartalszahlen von Amazon den Maßstab, vor allem das Verhältnis der Sachinvestitionen zum operativen Cashflow.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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