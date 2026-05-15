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Focus Universal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

16.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Focus Universal Inc Registered Shs
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Focus Universal präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Focus Universal im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 73,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Focus Universal 0,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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