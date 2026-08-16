Focus Universal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Focus Universal hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Focus Universal hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,000 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Focus Universal im vergangenen Quartal 0,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1600 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Focus Universal 0,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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