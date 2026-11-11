Focus Universal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

11.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2566,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Focus Universal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,80 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Focus Universal hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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