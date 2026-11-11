Focus Universal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Focus Universal hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,80 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2566,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Focus Universal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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